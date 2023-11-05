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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الشمالية على الحدود اللبنانية

صافرات الانذار في
صافرات الانذار في مستوطنات الحدود اللبناني

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بسماع دوي صفارات الإنذار  في مستوطنة عرب العرمشة الشمالية على الحدود اللبنانية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاءت التنبيهات وسط هجمات صاروخية متكررة من قبل حزب الله والفصائل الفلسطينية المتحالفة معها من جنوب لبنان على شمال إسرائيل.

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، بأن الدفاعات الجوية في المقاومة اللبنانية "حزب الله" تمكنت قرابة الحادية عشرة و35 دقيقة من صباح اليوم، الأحد، من إسقاط مسيرة معادية بصاروخ أرض - جو.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، سقطت أجزاء كبيرة منها فوق أحياء في بلدتي زبدين وحاروف، عندما كانت تحلق مع مسيرة أخرى منذ ساعات الصباح فوق أجواء النبطية، وحاروف، وزبدين، وجبشيت، والدوير، والشرقية، وتول. 


 وأضافت أنه لوحظ أن المسيرة الثانية، حلقت لبعض دقائق بعد إسقاط الأولى قبل أن تنكفئ من سماء المنطقة.

واعتلى مئات المواطنين سطوح المنازل في البلدات المذكورة لحظة دوي انفجار الصاروخ وسقوط المسيرة، وارتفعت هتافات التكبير.

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