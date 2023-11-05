عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أخطر لحظات بتاريخ المنظمة| صحيفة أمريكية: "الأمم المتحدة" تعيش فوضى وخراب غير مسبوقة.. والسبب حرب غزة

جرائم إسرائيل تهدد
جرائم إسرائيل تهدد مستقبل الأمم المتحدة

وصفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية الكواليس الداخلية لمنظمة الأمم المتحدة بأنها الأخطر في تاريخ الأمم المتحدة، وأن المنظمة تمر بحالة من الصراعات والفوضى الغير مسبوقة في تاريخ المنظمة، وذلك بالتزامن مع الحرب الدموية في الشرق الأوسط، والجرائم الغير مسبوقة من الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. 

وذكرت الصحيفة في تقرير مفصل أن الأمم المتحدة في حالة من الفوضى بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، وقالت الصحيفة، إن حالة الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين قديمة قدم الأمم المتحدة تقريباً، لكن نادرًا ما تسبب هذا القدر من الخراب في المؤسسة الرصينة كما حدث في الشهر الماضي، خصوصا وإننا بوقت عاطفي بالنسبة لمؤسسة يُقتل موظفوها في غزة بينما تتصارع روسيا والولايات المتحدة في مجلس الأمن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

موضوعات متعلقة

كآبة الشتاء على الأبواب ... اكتشفه أفريقي في أمريكا .. وهذا كل ما تريد أن تعرفه عن المرض الموسمي

صحيفة عبرية تكشف شهادات مرعبة لجنود إسرائيليين بغزة.. نواجه هجمات اللدغة السريعة لكتائب القسام وآبار الأنفاق كثيرة جدا ونخشى المواجهات المباشرة

حروب مترو غزة| الجحيم ينتظر جيش الاحتلا.ل تحت الأرض.. أشباح كتائب القسا.م لا تنام

معارك مسلحة.. قوات خاصة إسرائيلية تقتحم جنين وتحاصر قياديا كبيرا بفتح

بيان عاجل من حماس على قرار بوليفيا بقطع علاقتها مع تل أبيب

إسرائيل "تتوحش" طالما لا محاسبة| تفاصيل الجريمة البشعة في مخيم جباليا.. مشاركة أمريكية ومباركة أوروبية

قطر تهدد: توسيع الضربات الإسرائيلية في غزة يقوض جهود الوساطة

حماس: أدرعي كاذب.. لم يتواجد أحد من قادتنا بمحيط الاعتداء على جباليا

ترشيحاتنا

رد ساخر من روسيا علي استخدام شبيه لـ بوتين

داخلية غزة: ظهور سحب غازية نتيجة القصف الإسرائيلي بالفسفور الأبيض

ماسكين إيدي ومش هيسبوني أبدا.. رسالة حزينة من ضحية حريق شقة الطالبية

استمرار تساقط شهب الثوريات الليلة والقمر يعيق مشاهدتها

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك شعر مختلف .. فرح الزاهد تستعرض جمالها | شاهد

عهد الله نجوع نموت وما نرحل.. فيديو مؤثر لأطفال فلسطين من مدرسة بغزة

حذاء غريب.. جورجينا تثير الجدل بصورتها الأخيرة| شاهد

ليست كوميديا سوداء.. مقطع فيديو لمسعفين من غزة يثير الجدل.. شاهد

فيديو

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ