أخطر لحظات بتاريخ المنظمة| صحيفة أمريكية: "الأمم المتحدة" تعيش فوضى وخراب غير مسبوقة.. والسبب حرب غزة

وصفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية الكواليس الداخلية لمنظمة الأمم المتحدة بأنها الأخطر في تاريخ الأمم المتحدة، وأن المنظمة تمر بحالة من الصراعات والفوضى الغير مسبوقة في تاريخ المنظمة، وذلك بالتزامن مع الحرب الدموية في الشرق الأوسط، والجرائم الغير مسبوقة من الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة في تقرير مفصل أن الأمم المتحدة في حالة من الفوضى بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، وقالت الصحيفة، إن حالة الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين قديمة قدم الأمم المتحدة تقريباً، لكن نادرًا ما تسبب هذا القدر من الخراب في المؤسسة الرصينة كما حدث في الشهر الماضي، خصوصا وإننا بوقت عاطفي بالنسبة لمؤسسة يُقتل موظفوها في غزة بينما تتصارع روسيا والولايات المتحدة في مجلس الأمن.