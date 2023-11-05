عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وداعا iPhone.. عرض البلاك فريداي على أقوى موبايل شاومي Xiaomi 14 Pro

وداعا iPhone..عرض
وداعا iPhone..عرض البلاك فريداي على أقوى موبايل شاومي Xiaomi

يقدم موقع Giztop الأجنبي خصمًا بقيمة 50 دولارًا على هاتف Xiaomi 14 Pro الذكي. يمكنك الاستفادة من هذا الخصم باستخدام رمز الكود: M14P50 فقط على Giztop ، و ينتهي صلاحية الكود في 12 نوفمبر.

وداعا iPhone..عرض البلاك فريداي على أقوى موبايل شاومي Xiaomi 14 Pro

شاشة مذهلة

مع شاشة AMOLED مقاس 6.73 بوصة بدقة 2K بدقة 3200 × 1440 بكسل ، يوفر هذا الجهاز صورًا واضحة للغاية لجميع احتياجاتك من المحتوى.

 

معالج قوي

يضمن معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ، بسرعة 3.3 جيجاهرتز ، أداءً سلسًا ، مما يسمح بتعدد المهام السلس وتشغيل التطبيقات بكفاءة.

 

كاميرات Leica Summilux

التقط العالم بأدق التفاصيل مع عدسة Leica Summilux ، التي تتميز بكاميرا رئيسية Super Dynamic Prime بدقة 50 ميجابكسل وعدسة Super Wide-Angle بدقة 50 ميجابكسل وعدسة Telephoto عائمة بدقة 75 مم. توفر هذه الكاميرات المتطورة مجموعة من الميزات ، بما في ذلك المستشعرات الكبيرة والفتحات المتغيرة والتثبيت البصري للصورة ، مما يسمح لك بالتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة في سيناريوهات مختلفة.

 

سعة تخزين كبيرة

لا يتنازل Xiaomi 14 Pro عن التخزين ، حيث يوفر خيارات 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت ، مما يوفر مساحة كبيرة لجميع ملفاتك وتطبيقاتك ووسائطك.

 

بطارية طويلة الأمد

 

تضمن بطارية الجهاز بقوة 4880 مللي أمبير في الساعة استخدامًا طويل الأمد وتدعم الشحن السلكي الفائق السريع بقوة 120 وات والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات ، مما يبقيك على اتصال طوال اليوم.

شاشة ملساء وواجهة سهلة الاستخدام

تنقل سهل في Xiaomi 14 Pro بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.73 بوصة ، والتي تدعم معدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات للمس 240 هرتز ، إلى جانب نظام التشغيل Xiaomi Hyper OS المستند إلى Android 14 Pro. تعمل الواجهة البديهية والإيماءات على شاشة كاملة على تحسين تجربة المستخدم ، مما يمكّن التفاعل السلس مع جهازك.

 

اتصال سريع

ابق على اتصال مع دعم 5G ومعيار WiFi 7 الأحدث ، مما يوفر اتصالاً سريعًا بالإنترنت لتنزيل التطبيقات وبث المحتوى والبقاء على اطلاع على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

راحة المستخدم

بالإضافة إلى أدائه القوي ، يضع Xiaomi 14 Pro أولوية لراحة المستخدم مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة وآليات تبريد فعالة ، بما في ذلك وحدة تبريد سائل VC كبيرة ، للحفاظ على درجات حرارة مثالية أثناء الاستخدام الطويل.

 

أكثر من مجرد هاتف

Xiaomi 14 Pro هو أكثر من مجرد هاتف ذكي ؛ إنه مزيج متطور من التكنولوجيا المتطورة والتصميم سهل الاستخدام ، مما 

Xiaomi Xiaomi 14 Pro Xiaomi 14 أرخص موبايل شاومي أفضل موبايل شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

موضوعات متعلقة

عرض الخميس الذهبي.. اشترِ موبايل سامسونج Galaxy S23 بـ 15 ألف جنيه فقط

دلوقتي هتقدر تخفي حياتك الشخصية عن زمايلك في الشغل على واتساب.. الطريقة هنا

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

لو محتار تشتري ..مقارنة بين Google Pixel 8 Pro وiPhone 15 Pro Max

Nokia تضرب من جديد وتطيح بالشركات المنافسة

موبايل الغلابة.. هاتف نوكيا جديد بكاميرا و4G بسعر 3000 جنيه

ChatGPT متاح أخيرا في مصر.. مجاني تماما وطريقة التحميل هنا

السعودية تستعين بقدرات الصين في تطوير المملكة

ترشيحاتنا

نحن نباد لا تتركونا وحدنا.. فنان فلسطيني يناشد العالم عبر فيسبوك لإنقاذ غزة

بعد قرار إقالة أوسوريو رسميا.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد

بسبب هجوم حماس.. قرار مفاجئ من نتنياهو يهدد بتمزيق إسرائيل

إقالة أوسوريو وعرض 3 لاعبين للبيع.. قرارات عاجلة من مجلس إدارة الزمالك

خبير: الإصدار الثاني لسندات الساموراي يساهم في خفض تكلفة الدين الخارجي

متخصص في الشأن الإسرائيلي: جيش الاحتلال أصبح عاجزا عن المواجهة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة لتناول الكرنب

بدموع لم تتوقف.. طفلة فلسطينية تنهار حزنًا على فقدان والدتها

رمضان صبحي والزمالك| العفيجي على أبواب الأبيض .. وإجراء من بيراميدز يقلب الطاولة

طفلة فلسطينية تحكي موقفا مدهشا حدث معها تحت أنقاض غزة |فيديو

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ