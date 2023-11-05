وداعا iPhone.. عرض البلاك فريداي على أقوى موبايل شاومي Xiaomi 14 Pro

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شاشة مذهلة

مع شاشة AMOLED مقاس 6.73 بوصة بدقة 2K بدقة 3200 × 1440 بكسل ، يوفر هذا الجهاز صورًا واضحة للغاية لجميع احتياجاتك من المحتوى.

معالج قوي

يضمن معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ، بسرعة 3.3 جيجاهرتز ، أداءً سلسًا ، مما يسمح بتعدد المهام السلس وتشغيل التطبيقات بكفاءة.

كاميرات Leica Summilux

التقط العالم بأدق التفاصيل مع عدسة Leica Summilux ، التي تتميز بكاميرا رئيسية Super Dynamic Prime بدقة 50 ميجابكسل وعدسة Super Wide-Angle بدقة 50 ميجابكسل وعدسة Telephoto عائمة بدقة 75 مم. توفر هذه الكاميرات المتطورة مجموعة من الميزات ، بما في ذلك المستشعرات الكبيرة والفتحات المتغيرة والتثبيت البصري للصورة ، مما يسمح لك بالتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة في سيناريوهات مختلفة.

سعة تخزين كبيرة

لا يتنازل Xiaomi 14 Pro عن التخزين ، حيث يوفر خيارات 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت ، مما يوفر مساحة كبيرة لجميع ملفاتك وتطبيقاتك ووسائطك.

بطارية طويلة الأمد

تضمن بطارية الجهاز بقوة 4880 مللي أمبير في الساعة استخدامًا طويل الأمد وتدعم الشحن السلكي الفائق السريع بقوة 120 وات والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات ، مما يبقيك على اتصال طوال اليوم.

شاشة ملساء وواجهة سهلة الاستخدام

تنقل سهل في Xiaomi 14 Pro بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.73 بوصة ، والتي تدعم معدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات للمس 240 هرتز ، إلى جانب نظام التشغيل Xiaomi Hyper OS المستند إلى Android 14 Pro. تعمل الواجهة البديهية والإيماءات على شاشة كاملة على تحسين تجربة المستخدم ، مما يمكّن التفاعل السلس مع جهازك.

اتصال سريع

ابق على اتصال مع دعم 5G ومعيار WiFi 7 الأحدث ، مما يوفر اتصالاً سريعًا بالإنترنت لتنزيل التطبيقات وبث المحتوى والبقاء على اطلاع على وسائل التواصل الاجتماعي.

راحة المستخدم

بالإضافة إلى أدائه القوي ، يضع Xiaomi 14 Pro أولوية لراحة المستخدم مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة وآليات تبريد فعالة ، بما في ذلك وحدة تبريد سائل VC كبيرة ، للحفاظ على درجات حرارة مثالية أثناء الاستخدام الطويل.

أكثر من مجرد هاتف

Xiaomi 14 Pro هو أكثر من مجرد هاتف ذكي ؛ إنه مزيج متطور من التكنولوجيا المتطورة والتصميم سهل الاستخدام ، مما