ان بي سي: مهمة مستحيلة أمام المسعفين لإنقاذ المصابين في شمال غزة

وصف عمال الإغاثة في مستشفى القدس في مدينة غزة الظروف “البائسة” في المنشأة الطبية بالخطيرة، وفق ما ذكرت شبكة ان بي سي نيوز الأمريكية.



يواجه آلاف الفلسطينيين الذين لجأوا للمشفى تحذيرات متكررة من الجيش الإسرائيلي الصهيوني بالتحرك جنوبا وترك المشفى وهو أمر قال عنه مسئولون إنه "من المستحيل" تحقيقه.

وقال محمد أبو مصبح، مدير خدمات الإسعاف والطوارئ والمتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لشبكة إن بي سي الأمريكية، إنه مع استمرار القصف في محيط المستشفى، فإن “البنية التحتية مدمرة بالكامل وكذلك الطرق”.

وأضاف أبو مصبح أن محاولة نقل مرضى وحدة العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي بالإضافة إلى الأطفال والنساء الحوامل سيكون أمرًا صعبًا.



ووصف الأمر بالمعقد والخطير في ضوء محاولات إنقاذ المصابين في الغارات الإسرائيلية، قائلًا إن المسعفين يقتلون ويصابون أثناء "أداء عملهم وهم يرتدون زيهم الطبي".

وقال: "الوضع في غزة الآن معقد للغاية فيما يتعلق بالوصول إلى الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات".