محافظ أسوان يكرم منسقي مشروع البرنامج الرئاسي "أهل مصر"

أكد محافظ أسوان أشرف عطية دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضايا الشبابية، الأمر الذي يعد نموذجًا وقدوة لجميع المسؤولين، وخاصة في ظل تمتع الشباب بالطموح والإرادة ومواكبته للتقدم التكنولوجي والعصري.



جاء ذلك خلال تكريم المحافظ لمنسقي مشروع البرنامج الرئاسي "أهل مصر" من خلال إهداؤهم شهادات التقدير والدروع؛ تقديرًا لمساهمتهم في حصول محافظة أسوان على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأفضل معسكر مجمع لعام (2022 - 2023).



وقال عطية إن برنامج "أهل مصر" يساهم في زيادة الوعى لدى أبنائنا بتعريفهم بما تمتلكه المحافظات من مقومات متنوعة وعديدة، فضلًا عن ما يتم على أرض الواقع من مشروعات عظيمة بكافة قطاعات العمل العام.



وقدم شكره لجميع القائمين على استمرار تنفيذ هذا البرنامج الحيوي والهادف من لجنة المناطق النائية والحدودية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والثقافة والشباب والرياضة والسياحة والأثار.



ونوه بأن البرنامج يضم 6 محافظات هي (شمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر ومطروح)، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.