علاقة كاملة ..أب يروي تفاصيل مفجعه للتعدي على نجله

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، شابا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بانتهاك جسد طفل بالقوة، واستمعت النيابة الي أقوال والد المجني عليه.

نص أقوال والد المجني عليه

س: ما تفصيلات بلاغك تحديدا؟

ج: اللي حصل إن أنا كنت في الشغل وراجع من العاصمة الإدارية، وقابلت بنتي في الشارع، وقالت لي في شاب في الشقة اللي في الدور الأرضي نده لأخويا وقاله تعالي اقرا لي دي، وشده من على باب الشقة ودخله بالعافية، وضربه جامد لدرجة إنه كان بيعيط وبيصوت، والشخص ده عمل معاه حاجة وحشة، وفي نفس الوقت لقيت ابني جاي علي من بعيد هو وصاحبه، وقلت له: فيه إيه؟ راح مقرب جنبي، وفي ودنى، وقال لي بصوت مخنوق: يا بابا فيه واحد في الدور الأرضي قال لي تعالي اقرا دي، إنت بتعرف إنجليزي؟ قلت له: أه، راح قال لي تعالي طيب اقرا لي دي، وابني قال لي إنه راح له الشقة بتاعته في الدور الأرضي، وشده داخلها بالعافية، وبعد ما دخل الشقة ضربه، لدرجة إنه كان بيصوت ويعيط بصوت عالي، والراجل ده قلع بنطلونه، وأجبره بالضرب مرة أخرى على مارسة علاقة، وهو بيصوت شافه واحد من صحابه، شاف اللي بيحصل من الشباك، راح جاب الكلب بتاعه، وقعد يخبط على باب الشقة دي، فسابه وأول ما فتح الباب اتلموا الجيران، وبعد كده ابني ساب البيت وطلع، وعلى طول أخدت ابني ورحت أخبط على الشقة كتير، ولقيت قفل محطوط على الشقة، وفتحت واحدة جارته، قالت لي: في إيه؟، قلت لها: فين الناس اللي هنا؟ ردت علي وقالت لي: كلهم مشيوا وسابوا الشقة، وحطوا قفل على الباب، فأخدت ابني في عربيتي، ورحت قسم الشرطة، وقلت لهم: عايز أعمل محضر، وطلعت المباحث وقلت لهم على اللي حصل، وفحصوا البلاغ بتاعي، وعرفنا نوصل للي عمل كده في ابني، وجابوه على القسم.



يذكر أنه جاء بأمر الإحالة أن المتهم انتهك جسد طفل بالقوة والتهديد بأن حسر ملابسه، حيث مارس معه علاقة آثمة دون رضاه، واعتدى على مواطن عفته، وكان ذلك حال كون الطفل لم يبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية؛ وذلك لإرضاء رغبته وشهوته ونفسه المريضة، مستغلا براءة الطفل وعدم إدراكه لما يحدث.