السكرتير العام المساعد بأسوان يتفقد معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، بالقيام بجولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الجارية، حيث يأتي ذلك فى إطار المتابعة الدورية لنسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز للمشروعات قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود وتحقيق التنسيق المتواصل بين جميع الجهات المعنية من أجل تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول، وضمان رفع مستويات الأداء والانتهاء من جميع المشروعات فى المواعيد المحددة للاستفادة منها فى تطوير منظومة المرافق وخدمات البنية الأساسية وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

المشروعات الجارية

من جانبه، أوضح اللواء ياسر عبد الشافى أن الجولة الميدانية شملت تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الطرد بمحطتى فريال وجبل تفوق، وأيضاً الخطوط الناقلة لخزان مياه بسمة بنسبة 90%، بالإضافة إلى تفقد مشروع استكمال تنفيذ منظومة الحماية المدنية للسوق السياحية بنسبة 75% بداية من ميدان المحطة حتى الشارع الجديد ومنطقة الحاج حسن، مع تفقد مبنى محطة صرف صحى سعد زغلول، حيث سوف يتم إنشاء 10 خزانات مياه لتغذية المنظومة.

وقال ياسر عبد الشافى إن الجولة شملت أيضاً تفقد الأعمال الجارية بتنفيذ القطاع السادس ضمن مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 374 مترا، وبمتوسط نسب تنفيذ وصلت 70% للأعمال الخرسانية، علاوة على تفقد ومتابعة المشكلات التى تعرقل سير الأعمال بالقطاع الخامس بطول 330م مع التوجيه بسرعة التنسيق لنقل وتغيير مسار كابلات وخطوط المرافق المتعارضة.

وقد رافق السكرتير العام المساعد بالجولة الميدانية كل من مسئولى وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ومديرية الرى، فضلاً عن مهندسى الشركات المنفذه ، ونائب رئيس مدينة أسوان.

جهود

وتابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات أولاً بأول.

وأوضح أن تنفيذ سلسلة الحملات لإزالة التعديات يشهد متابعة دقيقة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعامل الفورى مع جميع أشكال التعديات على أراضٍ أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية.

تمت إزالة 62 حالة تعدٍ بمساحة 16 ألفا و313 م2 ، شملت إزالة 32 حالة تعدٍ على أراضى بناء بمساحة 7913 م2 ، فيما تمت إزالة 30 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 2 فدان.