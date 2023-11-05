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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حملات ترويجية مشتركة بين مصر والصين لتسليط الضوء على المنتج السياحي المصري

نائب وزيرالسياحة
نائب وزيرالسياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي

أكدت نائب وزيرالسياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي اليوم /الأحد/ استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب الصيني ؛ بغرض تنفيذ حملات ترويجية مشتركة لتسليط الضوء بشكل أكبر وأشمل على التنوع الغني والفريد في المنتج السياحي المصري ، وإبراز التطور الذي تشهده السياحة المصرية التي تجذب إليها مختلف شرائح السائحين نظراً لقدرتها على تلبية رغباتهم.


جاء ذلك خلال لقاء شلبي اليوم مع ممثلي إحدى شركات الطيران الصينية بحضور الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.


وأشارت نائب وزير السياحة إلى اهتمام الوزارة بالسوق الصيني وحرصها على العمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر خاصة في ظل شغف السائح الصيني بالمقصد المصري ولاسيما الحضارة والآثار المصرية القديمة.


ومن جهته..أفاد عمرو القاضي بأن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سوف تشارك في الدورة 16 لمعرض السفر والسياحة الخارجية في الصين (COTTM) المقرر إقامته خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر القادم في إطار الجهود للترويج والتسويق للمقصد المصري في الصين ، خاصة في ظل الاهتمام بالسوق الصيني التي تعد من الأسواق السياحية الواعدة الهامة.


وأكد على إمكانية تنظيم زيارات تعريفية لعدد من الصحفيين والمدونين (البلوجرز) الصينيين المهتمين بالسياحة ويتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لزيارة مصر والتعرف على ما تتمتع به من أنماط ومنتجات ومقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة لنقل تجربتهم السياحية في مصر لمتابعيهم عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعى وذلك للتسويق للمقصد المصرى وتشجيع مزيد من السائحين الصينيين لزيارة مصر.


ومن جانبهم..أعرب ممثلو الشركة عن اهتمامهم بالعمل في المقصد السياحي المصري الذي يعد من المقاصد السياحية الهامة لدى السائح الصيني ، مثمنين محاور التعاون التي تم استعرضها خلال الاجتماع والتي من المتوقع أن تثمر عن نتائج إيجابية.


واستعرض الجانبان ، خلال اللقاء ، إمكانية التنسيق بين الشركة ومنظمي الرحلات المصريين العاملين في السوق الصيني لبحث سبل تعزيز التعاون والآليات التي يمكن العمل من خلالها الفترة القادمة لتعظيم الاستفادة واستثمار المشاركة المصرية في المعرض السياحي في الصين بأفضل طريقة ممكنة.

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