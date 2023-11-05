عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس أسيوط يوقع برتوكول تعاون مع جامعتين صينيتين لتعزيز التعاون العلمي المشترك

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد الجامعين الصينيتين

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، وفداً ممثلاً عن؛ جامعتيّ شنغهاي جيو تونج، وجياكسينج الصينيتين، والذي ضم: الدكتور  Rhonghou liu الأستاذ بجامعة شنغهاي جيو تونج، والدكتور    Weixing Cao الأستاذ بجامعة جياكسينج؛ لتوقيع مذكرة تفاهم بين كلية العلوم بالجامعة، وكلية الزراعة والبيولوجيا بجامعة شنغهاي الصينية؛ وذلك في إطار  التبادل العلمي، والبحثي بين الجانبين،  و خاصةً تلك المتعلقة بقطاعات الزراعة، والصناعة، وإنتاج الطاقة.

ورحب الدكتور المنشاوي؛ بأعضاء الوفد، معرباً عن اعتزازه؛ بتعاون الجامعة مع الجامعات الصينية المرموقة، و ذلك في إطار فتح آفاق تعاون دولي جديدة؛ لتحقيق التقدم في مختلف المجالات التعليمية، والثقافية، والبحثية، مؤكداً استمرار التعاون، والتوسع، في ضوء حرص الجامعة على تعميق دورها الدولي، ومواصلة عقد شراكات مع الجامعات العالمية المرموقة.

حضر توقيع مذكرة التفاهم؛ الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، ولفيف من أساتذة قسم النبات والميكروبيولوجي، يضم: الدكتورة نعيمة محمد رئيس القسم، والدكتور محمد حميدة عبدالله أستاذ البكتيريا بالقسم، والباحث الرئيس للمشروع، والدكتور عبد الوهاب العناني الأستاذ بالقسم، والدكتور محمد صلاح المدرس المساعد بالقسم.
 

جامعة أسيوط تحصد المراكز الأولى في مسابقات "أسبوع القاهرة السادس للمياه"

رئيس جامعة أسيوط: نسعى لزيادة أوجه التعاون مع وزارة التضامن

   
وأوضح الدكتور عبد الحميد أبو سحلي، إنه من المقرر أن يتم تنظيم لقاء علمي، بين وفد جامعتىّ شنغهاي جيو تونج، وجياكسينج الصينيتين، والدكتور محمد حميدة عبد الله أستاذ البكتيريا بقسم النبات والميكروبيولوجي، والباحث الرئيس للمشروع، وذلك لمناقشة مخرجات المشروع البحثي، والذي يتناول "آليات، وتكنولوجيات تحسين تنقية الغاز الحيوي في الموقع، خلال الإنتاج المزدوج للهيدروجين، والغاز الحيوي من التخمر اللاهوائي لروث الدجاج، وبقايا المحاصيل، ومخلفات الطعام"، وهو أحد المشروعات البحثية الدولية المشتركة بين كلية العلوم بجامعة أسيوط، وكلية العلوم بجامعة السويس، وكلية الزراعة والبيولوجيا بجامعتيّ شنغهاي جيو، وجياكسينج الصينيتين، والممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار "STDF" بوزارة التعليم العالي.

وأضاف الدكتور محمد حميدة عبدالله، أن المشروع البحثي، يستهدف توفير سلالات بكتيريا لاهوائية، قادرة على إنتاج غاز الهيدروجين، والميثان الحيوي، إلى جانب التخلص الآمن من المخلفات الزراعية، ومخلفات الطعام، وروث الدجاج، واستخدامه كوسط مناسب لإجراء عمليات التخمر اللاهوائي، فضلاً عن تحسين تنقية، وكفاءة الغاز الحيوي، الناتج عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون، المصاحب لعملية التخمر اللاهوائي؛ عن طريق استخدام إضافة فورمات الكالسيوم، وطرق أخرى.

IMG-20231105-WA0065
IMG-20231105-WA0065
IMG-20231105-WA0066
IMG-20231105-WA0066
IMG-20231105-WA0067
IMG-20231105-WA0067
IMG-20231105-WA0069
IMG-20231105-WA0069
IMG-20231105-WA0068
IMG-20231105-WA0068
IMG-20231105-WA0070
IMG-20231105-WA0070
IMG-20231105-WA0064
IMG-20231105-WA0064
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط جامعة اسيوط برتوكول تعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

عاجل|مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

موضوعات متعلقة

ننشر خريطة القوافل الطبية المجانية خلال شهر نوفمبر بمحافظة أسيوط

بتصنيف شنغهاي الصيني.. جامعة أسيوط الأولى في علوم الهندسة الكيميائية

ترشيحاتنا

بعد تثبيت الفائدة.. التفاصيل الكاملة عن شهادات إدخار البنك الأهلي المصري 2023

العلاقات عند الصفر.. روسيا تكشف عن ردها بشأن تدخل أمريكا في شئونها

مصر وتركيا تتفقان على حتمية إنهاء الوضع المأساوي في غزة بأسرع وقت ممكن

برلماني: مصر تواصل دورها المحوري في حل الأزمة الفلسطينية

زيادة أسعار البنزين.. فوائد تحويل سياراتك للعمل بالغاز

أخطر لحظات بتاريخ المنظمة| صحيفة أمريكية: "الأمم المتحدة" تعيش فوضى وخراب غير مسبوقة.. والسبب حرب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست كوميديا سوداء.. مقطع فيديو لمسعفين من غزة يثير الجدل.. شاهد

تفاصيل اجتماع نص الليل في الزمالك| توقيت رحيل اوسوريو ومن البديل

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

فيديو

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ