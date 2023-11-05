على السيد : أرقام الشهداء الحقيقية تحت الأنقاض مهولة

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن الموقف العربي تجاة الحرب على قطاع غزة يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بما فيه الوقود.

وأضاف علي السيد، خلال حواره ببرنامج صباحك مصري، المذاع على قناة إم بي سي مصر ، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف حماس فقط، فهو يستهدف المدنيين والمستشفيات ومدارس النازحين.



ولفت إلى أن الاحتلال يقوم بإبادة كاملة وتطهير واضح وكامل للأماكن، مشددا على أن أعداد الشهداء ستكون ضعف المعلنة، لما يتواجد تحت الأنقاض.

واسترسل: ارقام الشهداء مهولة، وما يحدث أبشع أنواع الحروب على وجه الأرض، حيث يتم إبادة وقصف لأماكن كاملة.



وأكمل: الموقف المصري الخاص بوقف خروج الرعايا الأجانب بعد قصف سيارات الأسعاف قوي وهام، بالرغم من الضغوط التي تمارسها أمريكا.