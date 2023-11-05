مسئول فلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": نسجل 1000 إصابة بأوبئة يومياً

قال الدكتور رامي العبادلة نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية، إن قطاع غزة يشهد تسجيل 1000 حالة مصابة بأوبئة يوميا، بعدما كنا نُسَجَّل الرقم نفسه خلال 6 شهور، موضحًا أن هذه الحالات ما بين إسهال شديد لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وجدري مائي، والتهابات بالجهاز التنفسي، وحالات تسمم، وحبوب مختلفة تظهر بالجسم.

وأضاف العبادلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "للأسف الشديد لا يمكن تقديم أي مساعدة أو وقاية حاليا لأن الأساس في هذا الموضوع هو المياه غير المتاحة الآن، ووجود الازدحامات الكبيرة داخل مراكز الإيواء والمنازل بشكل عام يزيد انتشار الأمراض إلى حد بعيد".

وتابع نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية: "أولوياتنا متعددة، فهناك أشياء على الجانب الإنساني وأخرى على الجانب الصحي، حيث يُهَجَّر الفلسطينيون إلى مراكز الإيواء ومدارس أونروا، إذ تستوعب المدرسة الواحدة 7 آلاف شخص، والفصل الدراسي الواحد ينام به 50 شخصاً بدلا من أن يدرس فيه 30 طالباً، ومن ثم، فإنه لا يمكن تقديم أي خدمة أو أي مساعدة أو الحد من الأوبئة طالما الازدحام موجود إلى حد بعيد".

