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أخبار البلد

رئيس هيئة الاستشعار يؤكد عمق العلاقات المصرية الصينية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء

رئيس الهيئة القومية
رئيس الهيئة القومية للاستشعار وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبو

أكد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبو المجد عمق العلاقات المصرية الصينية المتميزة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة بفعاليات المنتدى الرابع للعلاقات العربية الصينية لنظام "بايدو" للملاحة بالأقمار الاصطناعية، وذلك بحضور وفود رفيعة المستوى من الجانبين العربي والصيني، ووزراء النقل العرب ومديري الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية ووكالات ومراكز الفضاء العربية و العديد من الخبراء البارزين في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية.


وقال أبو المجد إن نظام "بايدو" يعُد أحد الأنظمة العالمية الجديدة المملوكة للصين، التي يمكن أن تستفيد منها الدول العربية في تحديد المواقع والنقل البري والبحري والجوي.

وأضاف أن المنتدى يُمثل فرصة مهمة لجميع الأطراف لتوطيد أواصر التعاون والشراكة بمجال الملاحة بالأقمار الصناعية والذي يُعتبر من أهم المجالات المُساندة للتحولات الرقمية لقدرته في تحديد بيانات الملاحة والمواقع بدقة متناهية بواسطة شبكة من 35 قمرًا صناعيًا.

وأوضح أنه يمكن استغلال تلك التقنيات في جميع المجالات الحياتية خاصة التي تشمل رسم الخرائط والمسح الأرضي ورصد البيئة والزراعة الدقيقة، وإدارة الموارد الطبيعية والإنذار بالكوارث والاستجابة لمُقتضيات الطوارئ والطيران والنقل البحري والبري ومجالات البحوث مثل التغيّر المناخي.

وتابع أن الهيئة نفذت ما يقرب من 30 مشروعًا بحثيًا موزعة على 6 أقاليم تنموية لتغطي 5 من محاور التنمية كالزراعة والمياه والثروة المعدنية، منوهًا بأن الهيئة شهدت العديد من الانجازات خلال الربع الأول من العام المالي (2023 - 2024) والتي اشتملت على العديد من المُخرجات مثل تنفيذ مشروعات بحثية لخدمة أغراض التنمية بالدولة.

وأشار إلى أن الهيئة تنفذ ما يقرب من ‏26 مشروعًا تعاقديًا وتكليفات من الجهات والوزارات المعنية بالدولة لخدمة المشروعات القومية ولتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

ولفت إلى أن الهيئة بالتعاون مع الجامعات المصرية قامت بتدريب ما يقرب من 1462 طالبًا من 22 جامعة بـ13 تخصصًا، وكذلك التدريب المهني لقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة للإشراف العلمي المُشترك لما يقرب من 70 رسالة ماجستير ودكتوراة تغطي أكثر من 20 جامعة. 

وشهدت فعاليات المنتدى إلقاء محاضرات فنية وعقد نقاشات ثنائية لفتح آفاق التعاون ومد التعاونيات المشتركة الثنائية بين مصر والصين، كما تم إصدار أفضل 10 سيناريوهات للتعاون في نظام "بايدو" بالمنطقة العربية من قبل المكتب الصيني للملاحة بالأقمار الصناعيّة.

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