مؤتمر لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس

نظمت وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري وكلية الطب بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، مؤتمرا اليوم /الأحد/ في مقر كلية الطب البيطري تحت عنوان "صحة المرأة في ضوء المتغيرات الصحية والنفسية".



وأكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور - خلال المؤتمر - دور وحدات الجامعة التي تم تأسيسها خصيصا للقيام بهذا الدور، مثل عيادة المرأة الآمنة بكلية الطب ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والتي تسعى لنشر الوعي بحقوق المرأة بل وتضمن للعاملات بالجامعة بيئة عمل آمنة وتتلقى شكاوى الفتيات والسيدات، وتعمل على إيجاد الحلول لها من الناحية القانونية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والصحية كذلك.



وأشار إلى قيام الجامعة بهذه المهام وفق دورها المجتمعي التنويري نحو فئات المجتمع ككل، وخاصة المرأة، موضحا أنه من المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة يومين.