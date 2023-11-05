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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور الونش.. شوبير ينشر لقطات من تدريب الزمالك استعدادا لمباراة بيراميدز في كأس مصر

الونش
الونش

نشر الاعلامي احمد شوبير لقطات من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم والتي شهدت حضور محمود حمدي الونش مدافع الفريق في إطار استعداداته لمباراة بيراميدز في كأس مصر، وذلك عبر حسابه الشخصي فيس بوك .

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.

ونجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب في دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

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