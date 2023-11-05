بحضور الونش.. شوبير ينشر لقطات من تدريب الزمالك استعدادا لمباراة بيراميدز في كأس مصر

نشر الاعلامي احمد شوبير لقطات من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم والتي شهدت حضور محمود حمدي الونش مدافع الفريق في إطار استعداداته لمباراة بيراميدز في كأس مصر، وذلك عبر حسابه الشخصي فيس بوك .

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.

ونجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب في دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

A9E24161-FCD6-449B-B5DF-3D23A29A283F

516A1B7E-AF2E-4664-A349-99816E346AD9

AF5BEB51-B4EF-4351-94F1-9461D7E1E05D

1EC2418A-8453-4E6E-9CD0-6F90B8BC290B

2B86A953-8362-480B-9287-85E2A918DB0F