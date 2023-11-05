حملة بشعار الصليب المقلوب| حرب شنعاء ضد المطاعم المؤيدة لإسرائيل في أمريكا.. والخسائر بالملايين

لا يتوقف الرواد العرب بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن المقاطعة الاقتصادية لكافة المنتجات المملوكة للدول الداعمة لإسرائيل، وذبك بعد الجرائم الغير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني، وسط أصوات شاردة تتحدث عن عدم جدوى ذلك، وأضراره على العاملين من العرب بتلك المؤسسات، ولكن المفاجأة كانت في التقرير الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، والتي تحدثت عن الحرب الشرسة التي تتعرض لها مطاعم المقاطعة في أمريكا ذاتها، وأن هناك حملات منظمة ضدها كبدها خسائر بالملايين، وأصبح شعار الصليب المعقوف وسم شهير على أبواب تلك المطاعم.

والمفاجأة الأخرى التي تحدثت عنها الصحيفة العبرية، أنه بخلاف المطاعم الشهيرة فقد طالت المقاطعة مطاعم أصحابها من اليهود، والكثير من روادها من اليهود أيضا، وهو ما دفع أصحاب المطاعم لإزالة كافة شعارات تأييد إسرائيل التي سارعت في إلصاقها داخل المطعم، وعبر بعضهم عن الصدمة بعد أن رصد أن الكثير من المقاطعين هم ليسوا من العرب أو المسلمين، وكثير منهم أمريكان وأصحاب أصول أوروبية، بل وكذلك هناك الكثير من اليهود المشاركين في تلك الحملات.