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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الألمانية تقبض على محتجز رهينة في مطار هامبورج بعد مواجهة 18 ساعة

صدى البلد

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل يشتبه في أنه يحتجز ابنته كرهينة في مطار هامبورج، منهية بذلك مواجهة استمرت 18 ساعة، وفقا لما نشرته “سكاي نيوز” البريطانية. 

وقالت الشرطة الألمانية إن المشتبه به لم يبد أي مقاومة عندما تم القبض عليه، ويبدو أن ابنته، الذي يعتقد أنها في الرابعة من عمرها، لم تصب بأذى.

أجبرت تلك الحادثة مطار هامبورج، أحد أكثر المحطات ازدحاما في البلاد، على الإغلاق لساعات.

 

تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى هامبورج، وحث الركاب على عدم السفر مع وقوع الحادث مساء أمس، السبت، عندما اصطدمت سيارة بحاجز في الموقع، ما أثار استجابة أمنية كبيرة.

كانت السيارة التي كان بها الرجل البالغ من العمر 35 عامًا وابنته متوقفة لساعات تحت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية – مع وجود عدد كبير من الضباط في مكان الحادث.

وقالت السلطات إن زوجة الرجل اتصلت بهم من قبل بشأن اختطاف ابنتها.

الشرطة الألمانية مطار هامبورج كرهينة

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