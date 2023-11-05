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رئيس التحرير
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برلمان

حزب المستقلين الجدد: الأطقم الطبية المصرية تسجل ملحمة على أرض سيناء

الدكتور هشام عناني
الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد

أكد حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عناني، أن الأطقم الطبية المصرية تسجل ملحمة على أرض سيناء في إنقاذ المصابين والضحايا من أهل غزة.

وقال الحزب، إن ما أظهرته وزارة الصحة من استعدادات، سواء على مستوى الكفاءات الطبية أو الاستعدادات، تؤكد حرص الدولة المصرية على المساندة الكاملة للشعب الفلسطيني، ولا سيما بعد ضرب وتعطيل إسرائيل المستشفيات الرئيسية في غزة، والذي أدى إلى انهيار جزء كبير من القطاع الصحي في غزة.


ويرى الحزب أن الأطقم الطبية المصرية تتعامل بمهارة مع مختلف الإصابات التي تكشف بشاعة الاعتداءات الإسرائيلية على الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكد أن تشكيل الأطقم الطبية والتواصل بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وهيئة الرعاية الصحية منذ بداية الأزمة، أكد توجيهات الرئيس لكل المنظومة الصحية بالكامل بضرورة الاستيعاب الكامل لكل المصابين من أهل غزة وهو ما يتم بالفعل الآن.

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