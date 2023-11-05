محافظ الدقهلية: مصر ستظل شامخة عصية على الأعداء بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن مصر ستظل شامخة أبية عصية على الأعداء بفضل تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة، موجها تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على توفيره المناخ الملائم لإقامة جميع الفعاليات والاحتفالات في جو يسوده الأمن والأمان والاستقرار ومواصلته مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر في ظل بناء الجمهورية الجديدة.



وأضاف المحافظ - خلال الحفل الذي شهده اليوم، الأحد، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر - أن قواتنا المسلحة هي درع مصر الواقي الذي يحقق لها الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس باستقرارها وأمنها، فالتاريخ المصري القديم والحديث مليء بمعارك وانتصارات القوات المسلحة.

ونوه إلى أنه تم إنشاء نصب تذكاري جديد للشهداء من القوات المسلحة تخليداً لذكراهم وإنشاء ميدان النسور تخليداً لمعركة المنصورة الجوية والتي انتصرت فيها قواتنا الجوية في أطول وأعظم معركة جوية في التاريخ الحديث، مؤكدا أن مصر بلد قوية ونتائج حرب أكتوبر كانت خير شاهد على ذلك.

