حزب المستقلين الجدد يدعو لدراسة تأثير مقاطعة المنتجات العالمية على الاقتصاد المصري

أكد حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب، إن استخدام سلاح المقاطعة لمنتجات العلامات التجارية العالمية، يجب أن يتم من خلال دراسة دقيقة من الناحية الاقتصادية.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن سلاح المقاطعة يحب دراسة ابجابياته وسلبياته علي الاقتصاد المصري، لا سيما أنه قد يمس قطاع غير قليل من المصريين العاملين بتلك المؤسسات داخل مصر، بالإضافة إلي أنه قد يؤثر علي العائد الضريبي للبلاد من تلك المؤسسات.

وأكد الحزب،: نشجع التلويح باستخدام سلاح المقاطعة لكن التنفيذ يجب أن يكون حذرا ومرتبط بمصلحة الوطن في النهاية.

وناشد الحزب، وسائل الإعلام جميعها وبشكل خاص الوسائل الإلكترونية، بالحذر من قيام بعض الصفحات والمواقع الاليكترونية التى تستهدف تأجيج الرأي العام وفقط دون الالتفاف لخطورة الاجراءات التي قد تضر بالاقتصاد المصري.