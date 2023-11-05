توافر وحدات بمشروع سكن مصر والإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة

تعلن نقابة الصحفيين عن توافر وحدات سكنية كالتالى:

سكن مصر :

عمارة 107 وحدات أرقام (1، 30، 31).

عمارة 108 وحدات أرقام (1، 4، 6، 14، 29، 30، 31، 32).

يستمر الحجز بسكن مصر حتى الأربعاء (8/11/2023م)، وتُجرى قرعة علنية الخميس (9/11/2023م) الساعة 2 ظهرًا بالطابق الرابع فى مبنى النقابة بعد استبعاد مَن سبق استفادته، ويبدأ سداد مقدم حجز الوحدات اعتبارًا من الأحد (12/11/2023م) إلى الأحد (19/11/2023م).

الإسكان المتميز

عمارة 254 وحدات أرقام (2، 3، 5، 8، 12، 17، 18، 19، 21، 22، 23، 24).

عمارة 256 وحدات أرقام (2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

عمارة 257 وحدات أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

عمارة 258 وحدات أرقام (1، 2 ،3، 4، 5، 6، 7، 9، 13، 14، 15، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

يستمر الحجز بالإسكان المتميز لمدة أسبوع حتى (12/11/2023م)، وسوف يحدد موعد إجراء القرعة لاحقًا.

يذكر أن سعر المتر (7970جنيهًا) بمشروع سكن مصر فى مدينة العلمين الجديدة، ومبلغ (7210 جنيهات)، بالإسكان المتميز، ويضاف إليه نسبة التميز.

التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول.

