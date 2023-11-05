بعد "دانيال" المدمر| العاصفة سيارا تضرب المنطقة.. وهذه تفاصيل تأثر مصر بالموجة

تمثل معرفة حالة الطقس أحد أهم الجوانب التي تهم الناس، فهي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد أنشطتهم اليومية. لذلك، نحرص دائمًا على تزويدكم بأحدث المعلومات المتعلقة بالأحوال الجوية، واليوم سنقدم لكم تقريرًا حول حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة المستقرة

وبحسب الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، فإن الأسبوع المقبل سيشهد استقرارًا في درجات الحرارة. وستكون الحرارة معتدلة بحوالي ٣٢ درجة مئوية، مما يجعل الأجواء لطيفة ومريحة للمواطنين. وإذا كنت تخطط لقضاء وقت في الهواء الطلق، فإن هذا هو الوقت المثالي لذلك.

فرص سقوط الأمطار

وعلى الرغم من الاستقرار العام في درجات الحرارة، إلا أن هناك فرصة لسقوط الأمطار في بعض المناطق. وستكون هذه الأمطار خفيفة ومتفرقة، مما يعزز من جمال الطبيعة ويرطب الأرض. وإذا كنت تعيش في إحدى هذه المناطق، فاحرص على التجهيز للأمطار المتوقعة واستمتع بجمالها.