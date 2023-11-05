الشرطة الألمانية تعلن إنتهاء أزمة الرهائن بمطار هامبورغ وضبط المشتبه به |فيديو

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل وأنقذت طفلا أثناء مواجهة مع أحد الأشخاص لاحتجازه عددا من الرهائن في مطار هامبورج اليوم الأحد لتنهي بذلك أزمة أجبرت السلطات على إغلاق المطار المزدحم.

وقال ضباط إن رجلا، قالت الشرطة إنه يشتبه في أنه يحمل مسدسا وربما متفجرات، قاد سيارة عبر بوابات المطار مساء السبت.

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 35 عاما كان مع ابنته البالغة من العمر أربع سنوات ويعتقد أنه متورط في نزاع على الحضانة.

وكتبت قوة شرطة المدينة على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الأحد: 'لقد انتهى وضع الرهائن'.

وأضاف أن 'المشتبه به خرج من السيارة مع ابنته.. واعتقلت أجهزة الطوارئ الرجل دون مقاومة.. ويبدو أن الطفلة لم تصب بأذى'.

وقال المطار إنه يعمل على استئناف العمليات في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت سلطات المطار في وقت سابق إنه كان من المقرر تسيير 286 رحلة جوية تقل نحو 34500 راكب اليوم الأحد.

وكتب رئيس بلدية هامبورغ، بيتر تشينتشر، على موقع X: 'أتمنى للأم والطفلة وعائلتها الكثير من القوة للتعامل مع هذه التجربة الرهيبة'.

وأثارت هذه الحادثة مخاوف بشأن الأمن في المطار بعد أقل من أربعة أشهر من صعود نشطاء المناخ إلى المدرج وعرقلة الطائرات.