اندلاع خلافات كبيرة داخل حملة بايدن الانتخابية بسبب إسرائيل.. تفاصيل

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر، بأن الخلافات تتصاعد بين أعضاء الفريق الانتخابي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح أكسيوس، أن بعض أعضاء فريق بايدن يرون أن واشنطن "تتغاضى عن هجوم غير أخلاقي" على فلسطين.

وقال: “يعتقد آخرون أن بايدن يظهر وضوحًا أخلاقيًا عندما يدافع عن إسرائيل ضد أعضاء حركة حماس الفلسطينية”.

وتسلط المشاحنات داخل اللجنة الوطنية الديمقراطية، التي يعتمد عليها الزعيم الأمريكي في حملته الانتخابية، الضوء على خلافات سياسية خطيرة بين الديمقراطيين بشأن الصراع.