الاتحاد السكندري يدعم فريق السلة بالتعاقد مع المحترف الأمريكي كريس كروفورد

تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مع اللاعب الأمريكي الجنسية " كريس كروفورد" للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة .

وقال محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إن كريس كروفورد سبق له تمثيل أندية بيروت اللبناني والمنستيرى والافريقى التونسى وسلا المغربي وسلاك الغيني و أهلي بني غازي الليبي وقد خاض اللاعب هذا الموسم نهائي BAL مع فريق دوان السنغالي .

من جانبه أبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بالقدرات الفنية و المهارة لـ " كريس " و بناء عليه تم التعاقد مع اللاعب ، وتم توجيه الشكر و إنهاء التعاقد مع المحترف الأمريكي شانون شورتر .

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى الإسكندرية يوم الثلاثاء القادم للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة مع الفريق.