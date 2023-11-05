أردوغان: وقف إراقة الدمـ اء في غزة "واجب تركيا"..ولن نترك إخوتنا الفلسطينيين عاجزين

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، وقف إراقة الدمـ اء في قطاع غزة بأنه “واجب تركيا”، قائلا إن أنقرة لن تترك إخوانها وأخواتها الفلسطينيين في ورطة.

وقال أردوغان، متحدثا في ريزي: “من واجبنا أن نمسك بالقتلة الذين يقتلون الأبرياء في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.. ومن واجبنا أيضا أن نصرخ حول جرائمهم أينما نراهم، في مواجهة أولئك الذين يدعمون مرتكبي هذه المجـ زرة الخسيسة”.

وأوضح أن “أنقرة لا ولن تترك أبدا الإخوة والأخوات في غزة عاجزين ووحيدين”.

وفي وقت سابق، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات، على طبيعة العلاقات بين إسرائيل وتركيا بعد مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الحرب على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "هناك نافذة سياسية للوقت".

وأضاف: "مواقف أردوغان بشأن الصراع لم تتغير أبدا. ليس من المؤكد أننا يجب أن ندفن العلاقات مع تركيا، لكن يجب أن نعيد النظر في كيفية منع ذلك".