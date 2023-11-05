إبراهيم فايق يكشف حقيقة رحيل أوسوريو عن الزمالك

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على ما يتم الحديث عنه بشأن رحيل أوسوريو عن تدريب الزمالك، بعد سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

وقال فايق، من خلال برنامجه الإذاعي: "أنا تكلمت مع أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، وقالي إن في خيارات كتيرة مطروحة بشأن أوسوريو، وسيتم الإعلان عنها بعد اجتماع مجلس الإدارة".

وتلقى الزمالك الهزيمة الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم 8 نوفمبر الجاري، في نصف نهائي بطولة كأس مصر النسخة الماضية 2022-2023.