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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقابة المهندسين تشارك "مصر الخير" في تجهيز قوافل إغاثة للأشقاء بـ غزة

صدى البلد

شارك وفد من نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور المهندس هشام سعودي في حملة دعم النقابة للأشقاء في غزة، حيث زار الوفد مخازن جمعية "مصر الخير"، وضم الوفد المهندس محمود عرفات الأمين العام، والمهندس الاستشاري محمد حمودة الأمين العام المساعد، وعددًا من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وبعض أعضاء الجمعية العمومية، وفريق من العاملين في النقابة العامة.

وتأتي الحملة تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى لنقابة المهندسين في جلسته الطارئة، وكان من بينها دعم الشعب الفلسطيني في غزة بقوافل إغاثة عينية مقدمة من مهندسي مصر.

وقام وفد النقابة بتعبئة المحتويات والمواد الغذائية، وذلك ضمن حملة تبرع النقابة، والتي ستشهد تعبئة خمس شاحنات، منها شاحنتان تحملان مواد غذائية، وشاحنتان تحملان ملابس شتوية وبطاطين، وشاحنة تحمل مستلزمات طبية. 

وأكد الدكتور هشام سعودي، أن نقابة المهندسين المصرية والمنتسبين إليها يدعمون الأشقاء في غزة، مشيرا إلى أن المهندسين المصريين تحت مظلة نقابتهم يرفضون كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء من مذابح للنساء والأطفال والمدنيين العزل وهدم للمنازل والكنائس والمدارس والمستشفيات واستهداف رجال الإسعاف والحصار المطبق والذي يعد جريمة حرب واضحة لكل ذي بصر ويخالف كل الأعراف والقوانين الدولية.

من جانبه أعلن المهندس محمود عرفات، عن تضامن نقابة المهندسين المصرية الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين فيما يواجهونه، جراء الجرائم والاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار إلى أن النقابة خصصت حسابًا بنكيًّا لجمع التبرعات لصالح أهالي غزة، فضلًا عن تنسيق النقابة مع جمعية الهلال الأحمر المصري لتنظيم حملة للتبرع بالدم في كافة النقابات الفرعية ونواديها بمحافظات الجمهورية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومؤازرته في ظروفه العصيبة.

بدوره أكد المهندس الاستشاري محمد حمودة، أن ما يحدث في قطاع غزة ضد الإنسانية، محييًا الشعب الفلسطيني لصموده في مواجهة هذا العدوان الغاشم.

وأضاف أن مصر دائمًا ما تقف بجوار الدول الشقيقة، وأن مصر من أوائل الدول التي وفرت كافة المساعدات وكافة أنواع الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي هذا الإطار تقوم نقابة المهندسين بدورها الإنساني لدعم ونصرة الأشقاء في قطاع غزة.

كما ندد أعضاء الوفد بالانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والجرائم التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي أودت بحياة الآلاف منهم حتى الآن، فضلًا عن آلاف الإصابات الخطيرة.

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