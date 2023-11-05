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رئيس التحرير
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برلمان

عشوائية في قراراتها.. الإصلاح والنهضة: حكومة نتنياهو خرجت عن حدود المنطق

صدى البلد

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خرجت عن حدود المنطق، وباتت عشوائية في قراراتها وتصريحاتها لأبعد الحدود، وذلك في أعقاب تصريح وزير التراث الإسرائيلي، بأن احتمالية استخدام القنابل النووية في غزة، واردة.

وحذر عبد العزيز، من أنه على الرغم من تصريحات نتنياهو بأن وزير التراث منفصل عن الواقع، وأنه تم منعه من حضور اجتماعات الوزارة؛ إلا أن مثل هذه التصريحات يمكن اعتبارها "بالونة اختبار"؛ لجس النبض الدولي إزاء ممارسات أكثر وحشية تعتزم قوات الاحتلال القيام بها ضد المدنيين في غزة.

ودعا عبد العزيز، إلى ضرورة الالتفاف العربي خلف الأطروحات الدبلوماسية التي طرحتها مصر وسرعة اتخاذ إجراءات ضاغطة على إسرائيل وداعميها؛ لإنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن تصرفات حكومة نتنياهو هي التي تعقد المشهد، وأنه على المجتمع الدولي رفع غطاء الدعم عن نتنياهو شخصيا، وضرورة إيجاد بدائل أخرى لمرحلة لا يكون هو طرفا فيها، إن كانت النوايا الدولية جادة في إيجاد حلول للأزمة.

هشام عبد العزيز نتنياهو غزة وزير التراث الإسرائيلي

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