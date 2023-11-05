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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زمالك 2003 يكتسح سد أسوان بـ7 أهداف وينفرد بصدارة دوري الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003، على نظيره سد أسوان، بـ 7 أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف، في مقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك كلا من: علي ياسر "هدفان"، وعبد الله محمد "هدفان"، وعبد الرحمن حمادة الفيومي، ومحمد صلاح، وسيد شريف “هدف”.

وقدم لاعبو الزمالك أداء رائعا خلال مجريات اللقاء، وصنع الفريق أكثر من فرصة أمام مرمى سد أسوان، واستطاعوا تسجيل 7 أهداف على مدار شوطي المباراة، كما أهدروا أكثر من فرصة محققة أمام مرمى الضيوف.

وبهذا الانتصار، يرتفع رصيد زمالك 2003 إلى النقطة 25 في صدارة جدول ترتيب دوري الجمهورية.

ويقود فريق زمالك 2003، كلا من: إبراهيم صلاح مديراً فنيًا، أحمد زكريا ومعتز صلاح مدربين مساعدين، حسني مسعد مدربًا لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إداريًا، محمود سعيد أخصائي التأهيل والإصابات، رفعت حمدي مسئول المهمات.

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