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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

صدى البلد

سارع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرد متنصلا من تصريح  وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، الذي قال فيه إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هو إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة.

تصريح وزير اسرائيلي بالقاء قنبلة على غزة

قال رئيس الحكومة الاسرائيلي نتنياهو إن تصريحات الوزير عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب ذلك، إيقاف إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى.

ونستعرض المزيد من الافاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

احتلال الاسرائيلي إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو

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