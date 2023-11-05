الأهلي يبحث عن مهاجم جديد في يناير.. أحمد حسن يكشف التفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن رغبة الأهلي في ضم مهاجم جديد خلال انتقالات يناير المقبلة.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "مصدر داخل الأهلي: بدأنا البحث عن مهاجم أجنبي جديد؛ لضمه في يناير.. لن نتعجل في الاختيار.. وهناك مواصفات وشروط يجب توافرها".

وخرج الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى؛ بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة القارية، وكذلك فشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل جنوب إفريقيا في مباراة الإياب، الأربعاء الماضي.