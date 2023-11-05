المفوضية الأوروبية: اليهود يعيشون في خوف وسط تصاعد الحوادث المعادية للسامية

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد، إن 'اليهود الأوروبيين يعيشون اليوم مرة أخرى في خوف'، وسط تصاعد الحوادث المعادية للسامية في جميع أنحاء أوروبا في الأسابيع التي تلت هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وجاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية: “لقد وصل ارتفاع الحوادث المعادية للسامية في جميع أنحاء أوروبا إلى مستويات غير عادية في الأيام القليلة الماضية، مما يذكرنا ببعض أحلك الأوقات في التاريخ”.

وأشارت المفوضية في بيانها إلى 'عودة الحوادث والخطابات المعادية للسامية في الاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم'، مستشهدة بإلقاء زجاجات مولوتوف على كنيس يهودي في ألمانيا، ورش نجمة داوود على المباني السكنية في فرنسا، وتدنيس مقبرة يهودية في النمسا.

وتعرضت متاجر يهودية ومعابد يهودية لهجوم في إسبانيا، بالإضافة إلى متظاهرين يرددون شعارات كراهية ضد اليهود.

وأضاف البيان “في هذه الأوقات الصعبة، يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب مجتمعاته اليهودية. ونحن ندين هذه الأعمال الدنيئة بأشد العبارات الممكنة. إنهم يتعارضون مع كل ما تمثله أوروبا. وجاء في البيان: “هذا يتعارض مع قيمنا الأساسية وأسلوب حياتنا”.