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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استقبال 681 شحنة أسمدة.. ضخ كميات مناسبة من الأعلاف لتلبية احتياجات السوق

صدى البلد

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرا عن نشاط المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال شهر أكتوبر٢٠٢٣، حيث يتابع وزير الزراعة السيد القصير، باستمرار ضخ كميات مناسبة من خامات الاعلاف وإضافاتها لتلبية احتياجات السوق.

وصرح الدكتور أحمد العكازي، مدير المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف، بأن المركز استقبل  خلال الشهر الماضي ٦٨١  شحنة إضافات أعلاف وأسمدة مستوردة، وتم الفحص الظاهري لتلك الشحنات عن طريق مكاتب سحب العينات بالموانئ والمطارات.

وأصدر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، شهادات مطابقة لـ ١١١٨ عينة “٤٤٧٢ تحليل”، علف دواجن وعلف حيوان من أقسام الرقابة بمديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات.

كما أصدر المركز في شهر اكتوبر الماضي ٦٧٠ شهادة تسجيل أعلاف وإضافات اغلبها لمنتجات محلية عملا علي توطين صناعة الاعلاف واضافاتها لتخفيض فاتورة الاستيراد، واعتمدت اللجنة العليا للمركز ٤٤٥ شهادة تسجيل  أسمدة ومنظمات نمو. 

وكلف قطاع الإنتاج الحيواني، المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف بتحليل ٢١٣ عينة لتجارب تشغيل ٩٨ خط انتاج جديد لمصانع اعلاف ووحدات اعادة تدوير للمخلفات و تحويلها الي خامات ذات جودة عالية. 
وتلقي المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف، ٧ عينات تحكيم بتعليمات من النيابة العامة في قضايا مضبوطات لبضائع خاصة بانتاج الاعلاف لبيان مدي مطابقتها للمواصفات من عدمه.  

وقام المركز باستلام ٥٤٣ عينة خاصة بالافراد و الباحثين و شركات القطاع الخاص و تحليل اكثر من ١٨٥٥ تحليل بشهادات تحليل معتمدة.

وأنهي المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف، تدريب ٢ متدرب من الطلبة و حديثي التخرج للعام التدريبي ٢٣ - ٢٤ بتوزيع شهادات التدريب علي المتدربين من كليات الزراعة و الطب البيطري و العلوم عملا علي تنمية مهاراتهم  تكملة لدور الجامعات. 

وأفاد د. أحمد العكازي، مدير الاقليمي للاغذية و الاعلاف، بأن المركز نظم يوم الاثنين ٩ اكتوبر ٢٠٢٣ مع الجمعية المصرية للتغذية ندوة بعنوان الامن الغذائي في ظل الظروف العالمية المستجدة، كما استضاف الاجتماع الاول لجمعية مركز البحوث الزراعية لاخلاقيات البحث العلمي و الذي ترأسه الاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس  المركز  كخطوة مهمة في سبيل النشر الدولي ذو الجودة المرتفعة في الدوريات و المجلات العلمية.

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