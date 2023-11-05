12 مباراة دون فوز.. الميريا يسقط أمام ألافيس 0-1 في الدوري الإسباني

فشل فريق الميريا في تحقيق فوزه الأول في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما خسر مساء اليوم الأحد أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف، في إطار الجولة الـ 12 من المسابقة.

وبعد مرور 12 جولة من عمر الليجا الإسبانية، يبحث الميريا عن انتصاره الأول في الموسم، حيث تعادل الفريق 3 مرات، وتلقى 9 هزائم، ولم يحقق أي فوز حتى الآن.

سجل هدف ألافيس واللقاء الوحيد، لاعبه الكسندر سيدلار في الدقيقة 79، بعدما أهدر أصحاب الأرض ركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول عبر اللاعب يانيس هاجي.

الفوز رفع رصيد ديبورتيفو ألافيس إلى 12 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر في جدول الليجا الإسبانية، فيما ظل الميريا في المركز العشرين والأخير بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط فقط.