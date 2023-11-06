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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|تعليمات عاجلة للمدارس: ماتجبروش الطلاب على المجموعات والدروس...نصفه مظلم.. قمر التربيع الأخير يزين سماء مصر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

رضا حجازي لخريجي مبادرة الـ1000 مدير: ننتظر نقلة نوعية بكل مدارس مصر
شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إطلاق "البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم" للدفعة الأولى من خريجي المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"؛ والذي ينعقد خلال يومي 5 و6 نوفمبر 2023.

جامعة مدينة السادات تطلق حملة توعوية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات
نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية، اليوم الأحد، بالتعاون مع كلية الحقوق، حملة توعوية عن مخاطر الإدمان والتعاطي.

استمرار تساقط شهب الثوريات الليلة والقمر يعيق مشاهدتها
يستمر تساقط زخات شهب الثوريات، الليلة، حيث تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، حيث أن اليوم هو استمرار لتساقطها، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أجهزة رصد خاصة.

نصفه مظلم.. قمر التربيع الأخير يزين سماء مصر الآن
تشهد سماء مصر الآن، ظهور قمر التربيع الثاني "التربيع الأخير" لشهر ربيع الآخر لعام 1445هـ حيث يعد هذا القمر هو التربيع الأخير، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

مؤتمر لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس
نظمت وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري وكلية الطب بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، مؤتمرا اليوم /الأحد/ في مقر كلية الطب البيطري تحت عنوان "صحة المرأة في ضوء المتغيرات الصحية والنفسية".

رئيس جامعة أسيوط : لم نتوان في إتخاذ إجراءات مواجهة الفساد ضد أي شخص
 نظمت الإدارة العامة؛ لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط ، اليوم الأحد ، ورشة عمل حول "مكافحة الفساد والحوكمة " ، بإشراف شوكت صابر أمين عام الجامعة، و خالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ، وبمشاركة نحو (٥٥) من أمناء الكليات، والعاملين بالإدارات المختلفة في المبنى الإداري، وكليات الجامعة، وذلك بقاعة المناقشات بالمبني الإداري بالجامعة.

خبير تعليم يدعو إلى تنمية المهارات والتوظيف بعد التعليم العالي 

في ظل التغيرات المستمرة في سوق العمل واحتياجاته المتغيرة، يشدد خبراء التعليم على أهمية تنمية المهارات وتوفير فرص التوظيف للطلاب بعد التخرج من الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا.

تعليمات عاجلة للمدارس: ماتجبروش الطلاب على المجموعات والدروس

تلقت جميع المدارس تعليمات عاجلة من المديريات التعليمية ، تشدد على عدم إجبار الطالب أو ولى الأمر على المجموعات المدرسية أو الدروس من جانب أي معلم .

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