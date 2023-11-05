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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفكر سياسي: دعوات المقاطعة نجحت فقط في حرب 73

السلع
السلع

أكد الدكتور  محمود العلايلي المفكر السياسي، أن دعوات المقاطعة لـ المنتجات و الشركات التي أعلنت دعمها لـ الكيان الصهيوني، لم تصدر في جميع الدول العربية بالكامل، ولكن هناك بعض الدول، وتحديدًا في مصر والأردن.

وأضاف المفكر السياسي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن عمليات المقاطعة جاءت على جميع الشركات الأجنبية، وهذا الأمر يسبب الكثير من الخطورة على الاقتصاد.

ولفت إلى أن هناك شركة واحدة فقط هي من أعلن أحد ممثليها دعمه لـ إسرائيل، ولكن عمليات المقاطعة التي تحدث تتم على الكثير من الشركات، وأن هذا أمر خطير.

وأشار إلى أن تعميم المقاطعة أمر خطر، لآن أغلب هذه الشركات تعمل في مصر، وتنتج في مصر، والعاملين بها مصريين، وإدارة مصرية، وأن هذه الشركات تدفع ضرائب في مصر.

وأوضح أن عمليات المقاطعة يجب أن تكون محكمة، حتى لا يحدث مشكلات داخل الأسر المصرية، معلقًا :" هناك بعض العاملين بمصر سيفقدون عملهم، وأن دعوات المقاطعة لن يكون لها نتيجة إيجابية".

دعوات المقاطعة نجحت فقط بحرب 73

وكشف أن المقاطعة كانت لها نتائج إيجابية في حرب 73 عندما اجتمعت الدول العربية، وتم منع تصدير البترول لـ أمريكا، والخارج.

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