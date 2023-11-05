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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كاتب صحفي: مجلس الأمن الدولي أعاق وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

مجلس الأمن الدولى
مجلس الأمن الدولى

قال عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن مجلس الأمن الدولي أعاق وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مؤسسات دولية تقوم بدورها على الأرض، ومن يدفعون الثمن على أرض الواقع مثل "أونروا"، من خلال الخسائر البشرية أو نقص القدرات للتعامل مع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وتابع: "هناك منظمات على مستوى أعلى مثل مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، لافتًا إلى أن مجلس الأمن الدولي هو من أعاق وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو من يتحمل المسئولية، فيما يقترف في قطاع غزة".

العسكرية الإسرائيلية

وواصل: "تطويع القوانين الدولية لصالح العملية العسكرية الإسرائيلية، بات جليًا وواضحًا، لأجل أن تنفذ إسرائيل مخططها الخاص بالتهجير القسري، وتستمر في ارتكاب جرائمها في حق الشعب الأعزل".

وأكد أن هناك مشروعا كبيرا لإسرائيل لابتلاع أراضي الضفة وتصفية القضية الفلسطينية تماما، لافتا إلى أن الأمر بحاجة إلى تحرك مختلف، مثل قمة باريس، والقمة العربية في السعودية لعلهما يحدثا ويقدما دعمًا للقضية الفلسطينية.
 

ارتكاب جرائم إسرائيل التهجير القسري الخسائر البشرية العدوان الإسرائيلي العملية العسكرية

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