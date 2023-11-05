محمد حجازي: إسرائيل تستخدم العنف غير المسبوق وترتكب جرائم حرب أمامنا

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر الآن تشعر بالمسئولية الإقليمية، وكذلك حجم المأساة غير المسبوق في قطاع غزة ، مشيرا إلى أن الأزمة فيه، هي أزمة دولية على الحدود المصرية، بكل مخاطرها.

وأضاف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الدبلوماسية المصرية كانت على مستوى القمة فى قمة مسئوليتها وتحركاتها الإنسانية والأخلاقية والسياسية ومحاولة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأوضح السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تحاول التوصل لوقف إطلاق النار والحديث بلغة واضحة وصارمة مع الشركاء، لافتا إلى أنه من ناحية التواصل مع تركيا، فهي دولة صديقة وكذلك عضو هام فى أسرة الشرق الأوسط.

واستطرد: إننا أمام قوة تستخدم العنف غير المسبوق وترتكب جرائم حرب أمامنا، في ظل مجتمع دولي غربي أمريكي متواطئ.