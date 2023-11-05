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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إكتشافات بترولية جديدة .. خبير يعلن مفاجأة سارة للمواطنين

صدى البلد

قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن البنية التحتية للغاز الطبيعي في مصر قوية ومتصلة، لافتا إلى أن هناك رؤية للدولة المصرية ثابتة وتسير بخطى ثابتة في هذا الملف وهو الاكتشافات البترولية، كما أن الجانب الأكبر في الشراكة الأوروبية يعود إلى مصر.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد،  إن الاكتشافات الجديدة للبترول مهمة جدا، موضحا أنها روح صناعة للبترول والطاقة.

أشار إلى أن حقول البترول ثروة ناضبة، مبينا أن الاكتشافات الجديدة مهمة جدا في خطة التنمية لدى الدولة، لافتا إلى الاكتشاف الذي تم في شرق دمنهور وإنتاج كميات من الغاز الطبيعي، وصناعة البترول ممتدة وتعمل على جذب العديد من الاستمثارات.

ولفت إلى أن منطقة الدلتا بها غاز طبيعي كثيرا، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقدما كبيرا، كما أن الدولة تسير بثبات في ملف الغاز، وهناك أيضا اهتمام بملف الكهرباء حتى يكون مثل الغاز وتوفير احتياجات الدولة.

ولفت إلى أن إنتاج أول كميات من الغاز من البئر الواقعة في كتلة شرق دمنهور بمنطقة دلتا النيل البرية، سيكون له الأثر الكبير  في توفير كميات إضافية من الطاقة التي تحتاجها الدولة.

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