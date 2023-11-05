أستاذ جامعي: الحصول على شهادة جامعية لم يعد كافيا لضمان فرص عمل

وأكد الدكتور عبد العزيز محمد، عميد كلية العلوم بجامعة طنطا، أن الحصول على شهادة جامعية لم يعد كافياً لضمان فرص عمل مستقرة، وأنه من الضروري تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة وتمكينهم من التكيف مع متطلبات سوق العمل الحديثة.



وأضاف “محمد”، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، يجب توفير برامج تدريبية وتطويرية تستهدف تعزيز مهارات الطلاب وتجهيزهم لسوق العمل، ويتعين أن تتضمن هذه البرامج التدريب على المهارات الأساسية مثل التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات، فضلاً عن تطوير المهارات الفنية والتقنية الحديثة التي يحتاجها سوق العمل.

وشدد على أهمية تعزيز الارتباط بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، منوها بأن هذا الارتباط بمثابة جسر يمكن من خلاله تلبية احتياجات سوق العمل وتحديد المهارات المطلوبة، ويتضمن ذلك تعزيز التعاون بين الجامعات والكليات والمدارس التقنية والشركات والمؤسسات الأخرى، سواء من خلال برامج تبادل الخبرات أو الشراكات البحثية أو تنظيم فرص التدريب والتعلم الميداني.

وأوضح عميد كلية العلوم بجامعة طنطا، أنه من الضروري تطوير المهارات اللازمة للعمل في سوق العمل الحالي، مشيرا إلى أهمية تشجيع ريادة الأعمال والابتكار في المؤسسات التعليمية،يجب توفير بيئة داعمة تسهم في تنمية روح المبادرة والابتكار لدى الطلاب، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع وأعمال ناجحة.