فولفسبورج يتعادل مع فيردر بريمن 2-2 في الدوري الألماني

سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على مباراة فولفسبورج مع ضيفه فيردر بريمن، مساء اليوم /الأحد/، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم فيردر بريمن بهدف مبكر في الدقيقة 7 عبر لاعبه مارفن دوسكتش، ثم تعادل فولفسبورج في الدقيقة 37 بهدف لاعبه فاكلاف سيرني.

وفي الدقيقة 59، أضاف كيفن باريديس الهدف الثاني لفولفسبورج، وعاد التعادل مرة أخرى للقاء بهدف بريمن الثاني من خلال رافاييل بوري في الدقيقة 65.

وأكمل فولفسبورج اللقاء بعشرة لاعبين فقط، بعد طرد لاعبه ماكسينس لاكرواه في الدقيقة 88، عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورفع فولفسبورج رصيده بهذا التعادل إلى 13 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول الدوري الألماني، كما ارتفع رصيد فيردر بريمن إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر.