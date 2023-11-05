فالنسيا يستعيد انتصاراته في الدوري الإسباني بالفوز على غرناطة بهدف

استعاد فريق فالنسيا انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه مساء اليوم /الأحد/، على ضيفه غرناطة بهدف دون رد، على ملعب "مستايا"، ضمن منافسات الجولة 12 من الليجا.

جاء هدف فالنسيا والمباراة الوحيد من ضربة جزاء سجلها لاعب الوسط بيبيلو في الدقيقة 45.

وكان فالنسيا قد تعادل في الجولة الماضية من الليجا الإسبانية مع مضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 2-2، ليستعيد اليوم انتصاراته في المسابقة بفوز صعب على غرناطة.

ورفع الفوز رصيد فالنسيا إلى 18 نقطة ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 6 نقاط فقط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.