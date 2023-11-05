أحمد المسلماني: حرب غزة 2023 مؤلمة والعدوان عليها غير إنساني

قال الكاتب أحمد المسلماني، إن حرب غزة 2023 حرب مؤلمة والعدوان قاسي غير إنساني وأخلاقي من قوات الإحتلال الإسرائيلية على الأهالي فى فلسطين فى قطاع غزة.

وأضاف الكاتب أحمد المسلماني، خلال برنامجه “الطبعة الأولي” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن المشاهد فى قطاع غزة جميعها مروعة، معقبا: “الناس لم تعد تستطيع تري تلك المشاهد من الناحية النفسية لأنها فوق الإحتمال”.

وتابع الكاتب أحمد المسلماني، أن المشاهد فى غزة قاسية، ولا أكثر خيال فى أى فيلم أسود من الممكن أن يصل إلى الخيال المأساوي فى جرائم القتل الجماعي فى قطاع غزة، لافتا إلى أن موقف مصر موقف حاسم تماما فى هذه القضية، والرئيس السيسي تحدث أنه ضد التهجير القسري.