استنكار برلماني للتصريحات الإسرائيلية الموتورة حول ضرب غزة بقنبلة نووية.. نواب يؤكدون على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لإرهاب الكيان الصهيوني

أعضاء النواب والشيوخ عن تصريحات الإسرائلية:

ضرب غزة بقنبلة نووية يجر المنطقة لحرب شاملة

أرفض التصريحات الإسرائيلية الموتورة حول ضرب غزة بقنبلة نووية

تدفع إلى قتل آلاف الفلسطينيين المدنيين والأبرياء

أستنكر عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، تصريحات الموتورة، التي أدلى بها وزير إسرائيلي، بأن أحد خيارات إسرائيل في حرب غزة ضربها بقنبلة نووية، مؤكدين علي ضرورة تصدي المجتمع الدولي لإرهاب إسرائيل، وعدوانها المستمر على قطاع غزة، والقصف البري والبحري والجوي الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، مخافة أن يؤدي ذلك لحرب شاملة في المنطقة.

في البداية، أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، رفضه التام وغضبه الشديد من التصريحات العدوانية التي أدلى بها وزير إسرائيلي، مهددًا بضرب غزة بقنبلة نووية، واصفا هذه التصريحات بأنها انفلات لحكومة نتنياهو، المسيطرة على إسرائيل، وقد تفجر المنطقة بأسرها.

وحذر محسن، في تصريح له اليوم، من أن تكون هذه التصريحات، بداية لموجة إرهابية عدوانية شديدة من جانب قوات الاحتلال، تدفع إلى قتل آلاف الفلسطينيين المدنيين والأبرياء.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي، بالتصدي لإرهاب حكومة نتنياهو، ومعرفة أصل هذه التصريحات التي أدلى بها عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي، وعما إذا كان تم التداول بشأنها داخل حكومة نتنياهو المتطرفة.

وأشار إلى أن قول أحد وزراء إسرائيل، بأن أحد خيارات إسرائيل في حرب غزة، ضربها بقنبلة نووية؛ هذا إرهاب دولة، ولا يمكن السكوت عليه.

ولفت نائب الصعيد، إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى حتى اليوم، جراء عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهو ما يكشف الطبيعة الوحشية لجيش الاحتلال، وسط صمت دولي وغربي مطبق. مطالبا بعقاب هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة.

وشدد النائب أحمد محسن، على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لإرهاب إسرائيل، وعدوانها المستمر على قطاع غزة، والقصف البري والبحري والجوي الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، مخافة أن يؤدي ذلك لحرب شاملة في المنطقة.

كما، أكد النائب محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب، رفضه التام وغضبه الشديد من التصريحات الموتورة، التي أدلى بها وزير إسرائيلي، بأن أحد خيارات إسرائيل في حرب غزة ضربها بقنبلة نووية، قائلا: إن هذا ارهاب دولة بمعني الكلمة، ولا يمكن السكوت على هذه التصريحات ولابد من إقالة هذا الوزير ومحاكمته.

وأعرب نشأت العمدة في تصريح صحفي له اليوم، عن تخوفه من أن تكون التصريحات الإرهابية لوزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، سياسة دولة أو تعبر عن حكومة نتنياهو، وهو ما قد يؤدي لحرب عالمية مؤكدة ويدفع لانفجار غير مسبوق بالشرق الأوسط.



وقال عضو مجلس النواب، إنه ليس غريبا على وزير بالكيان الصهيونى الإدلاء بهذه التصريحات السافرة العدوانية، مشيرا إلى ان اسرائيل كيان قائم على الاحتلال ويمارس كل أنواع الجرائم وليس غريبا عنه صدور مثل هذه التصريحات، مؤكدا أن إسرائيل ارتكبت من الجرائم ما يفوق هذه التصريحات.

وقال نائب الصعيد: إسرائيل يدها ملطخة بالدماء والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين العزل لاسيما الأطفال والنساء، اليوم وعلى مدى التاريخ، مشيرا إلى أن هناك آلاف الشهداء والجرحى حتى اليوم نتيجة عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ السابع من الشهر الماضي، وهو ما يكشف الطبيعة الوحشية لجيش الاحتلال، وسط صمت دولى وغربى مطبق.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة تصريحه بتحذير الحكومة الإسرائيلية مجددا من التمادي في حربها في غزة. قائلا: كفى ما تم من دمار وخراب وسقوط قرابة 10 آلاف شهيد في شهر واحد وعلى الولايات المتحدة الأمريكية لجم اسرائيل.

ومن جانبه، علقت الدكتورة آيات الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على اقتراح مشروع قانون يمنع الفلسطينيين من دخول الولايات المتحد الأمريكية ويمهد لترحيل المقيمين بأمريكا مما يحرم المواطنين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم وهو العيش في سلام.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، "مشروع قانون لم يرق لأن يكون قانونا، واتساءل لماذا يطالب البعض بدخول أهالي غزة إلى سيناء في الوقت الذي يرغب فيه أعضاء الكونجرس بإصدار قانون بمنع دخول الفلسطينين امريكا وترحيل المقيمين؟".

واستكملت: "أين هي حقوق الإنسان التي يرددها البعض اقوالا فقط وتصبح مجرد شعارات لأن كل ما يحدث هو انتهاك واضح وصارخ ليس فقط لحقوق الإنسان بل للإنسانية، فالدول الأوروبية وأمريكا تندد بسقوط حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لديها في حين تستجيب لكل ما ينتهك حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لوطننا مصر الغالية، فالأمن القومي لدينا خط احمر".