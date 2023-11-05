أفضل الطرق للحصول على وظيفية بعد التخرج لطلاب الجامعات

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أهمية التقديرات الأكاديمية في الجامعات، مشيراً إلى أن سوق العمل يطلب تقديرات مرتفعة، مما يجعلها نقطة مهمة يجب أن ينظر إليها من قبل طلاب الجامعات عند الالتحاق بالتعليم الجامعي.

وأوضح الدكتور أبو العينين، خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد"، أن الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعات واكتساب اللغة يعتبران من أهم العوامل التي يمكن للطالب الاستفادة منها خلال فترة دراسته الجامعية، ويجب على الطلاب تنمية مهاراتهم في اكتساب اللغات واتباع الدورات التدريبية التي تميزهم عن غيرهم من المتقدمين للوظائف.

وأشار الدكتور أبو العينين إلى أن التطور التكنولوجي والتغير المستمر في العالم يستدعي الاهتمام بتطوير الذات ومواكبة التحديات المجتمعية، نتيجة لتزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة.

وشدد العميد السابق لكلية التربية على أهمية حضور المحاضرات والاستفادة من المعرفة المقدمة من قبل الأساتذة، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على الكتابة والمذاكرة الشخصية بدلاً من الاعتماد الكلي على الملخصات المباعة خارج الجامعات، وذلك لضمان الحصول على تقدير مرتفع يساهم في بناء مستقبل أكاديمي ومهني ناجح.