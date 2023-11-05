جيش الاحتلال لا يحارب لمدة 6 أسابيع.. مفاجأة يكشفها خبير بالشأن الإسرائيلي

أعلن الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس، مفاجأة عن جيش الإحتلال الإسرائيلي، قائلا:" جيش الاحتلال لا يستطيع الإستمرار في حرب لمدة 6 أسابيع حتي حرب أكتوبر انتهت خلال 25 يوم لأن قوام جيش 70% من الاحتياط وهو ما يشل حركة الدولة لأنه يجلب المجندين من المصانع والمعامل مما يشل حركة الدولة".

وخلال مشاركته في برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى، أوضح أن تصريحات الوزير الإسرائيلي تعكس تيارًا واسعًا داخل المجتمع الإسرائيلي، ولا يمكن فصل هذه التصريحات عن التطرف الديني في تل أبيب.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أصبح عاجزًا في مواجهة حركة المقاومة حماس على الأرض، وبالتالي لجأ إلى استهداف المدنيين وشن هجمات عشوائية على قطاع غزة، خاصة بعد توجيه فصائل المقاومة ضربة عميقة داخل أراضي الاحتلال.