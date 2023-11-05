خلال نصف ساعة .. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ 100 غارة على مخيم الشاطئ وحي الزيتون

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 100 غارة على مخيم الشاطئ وحي الزيتون في قطاع غزة خلال نصف ساعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات خلال أقل من نصف ساعة على قطاع غزة.

أوضحت أن الهجمات تجري من الجو والبحر والبر في مدينة غزة وشمال القطاع، وتشمل المناطق تل الهوى والزيتون والشجاعية والبصرة والرمال والناصر والكرامة.

كما أفاد الإعلام الفلسطيني، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا غير مسبوق علي قطاع غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن القطاع.

بدورها، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل”، اليوم انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

قالت شركة الاتصالات الفلسطينية: “انقطاع الاتصالات والإنترنت؛ إثر تضرر المسارات الرئيسية بسبب القصف”.