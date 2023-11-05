برلمانية تطالب بعقد مؤتمر موسع للترويج للرخصة الذهبية الخاصة بالمستثمرين

أيدت رحاب موسى عضو مجلس النواب، إعلان مجلس الوزراء إطلاق منصة إلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين.

الترويج للرخصة الذهبية الخاصة بالمستثمرين

وأكدت “موسي” لـ"صدى البلد"، أنه يجيب الترويج للرخصة الذهبية الخاصة بالمستثمرين بداية من ضوابط وآلية الحصول على هذه الرخصة، ومتابعة من يحصلون على موافقات بها، حتى يتم دخول مشروعاتهم حيز التشغيل، والتنسيق والتعاون لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وهذا بدوره سينعكس أثره بصورة كبيرة على ملف الاستثمار الذي يعد صلب الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل التداعيات الأخيرة التى يعيشها العالم أجمع.

وطالبت النائبة بأهمية عقد مؤتمر موسح للترويج للرخصة الذهبية لجذب المزيد من المستثمرين خلال العام المقبل، من أجل عرض الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات والمجالات خطوة على الطريق الصحيح لجلب المزيد من الاستثمارات ومن ثم يجب العمل على توفير الاحتياجات المختلفة للمستثمرين، إضافة إلى الترويج الجيد للفرص المتاحة بجميع الوزارات للاستثمار من خلال كافة التفاصيل والإجراءات والآليات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ملف الاستثمار يشهد تحركات كبيرة على الأرض خلال الفترة الأخيرة وهذا يأتى فى إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد المتاحة وجلب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لتوفير العملة الصعبة.

وثمنت النائبة رحاب موسي ، باللقاءات الدورية التى تتم بين التنفيذيين والمستثمرين للوقوف على التوسع فى استثماراتهم بما يسهم في زيادة الإنتاج، ويعمل على توفير العديد من فرص العمل والعمل طوال الوقت على التيسير فى الإجراءات والتحول الرقمي ومكينة الخدمات، ومشيرة إلى أن ملف الرخصة الذهبية ساهم بشكل كبير فى جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة الراهنة.