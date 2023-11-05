وزير الرياضة يشيد بنتائج المنتخب في بطولة العالم لكمال الأجسام واللياقة البدنية

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنتائج المنتخب المصري في بطولة العالم لكمال الأجسام واللياقة البدنية، والتي أُقيمت في إسبانيا، بمشاركة ١٦٠٠ لاعب من ١٠٣ دول حول العالم، وهي النسخة الأكبر على الإطلاق من حيث مشاركة الدول واللاعبين.

وجدد وزير الشباب والرياضة حديثه حول الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

ولفت الوزير إلى أن الدولة المصرية تقف خلف لاعبيها دائمًا وتساندهم وتقدم الدعم اللازم لهم، من أجل إعدادهم اعدادًا جيدًا لحصد البطولات والميداليات.

وجاءت نتائج المنتخب المصري في كمال الاجسام وتحدي اللياقة البدنية (الفيتنس تشالنج)، في منافسات كمال الأجسام، حصل عادل بسيوني علي فضية فئة كمال الأجسام للأساتذة 55 - 59 سنة وزن فوق 80 كيلو، سعيد بحرية تحصل علي الترتيب الرابع في فئة كمال الأجسام للأساتذة 40 - 44 سنة والترتيب الخامس للرجال في وزن 90 كيلو،، أحمد طه فقد تحصل علي التريب الرابع في فئة كمال الأجسام للأساتذة 40 - 44 والخامس في الرجال للوزن المفتوح.

كذلك حصل علي مركز رابع حمدي غانم في كمال الأجسام للأساتذة 45 - 49 سنة وزن فوق 90 كيلو، مركز خامس هاني معتمد في فئة الكلاسيك فيزيك للأساتذة 45 - 49 سنة وزن 70 كيلو، مركز خامس شعبان السيد في كمال الأجسام للأساتذة 45 - 49 سنة وزن 80 كيلو، ومركز سادس للاعب سيد النسر"فى كمال الأجسام كلاسيك للاساتذه 45-49 سنة طول مفتوح.

وبالنسبة لمنافسات اللياقة البدنية، ميدالية ذهبية لمصطفى العراقي في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الذهبي، وذهبية أخري لمصطفى العراقي في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الفضى، وميدالية فضية حسن بدران في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الفضى، ميدالية برونزية أحمد أبوجنة في فئة تحدي اللياقة البدنية للاساتذة - المستوى الفضى.

وحصد مصطفي العراقي وأحمد جمال ميدالية برونزية في فئة تحدي اللياقة البدنية للزوجي رجال، المركز الرابع لحسن بدران و أيمن القاضي في فئة تحدي اللياقة البدنية للزوجي رجال، والمركز الخامس للبطل مصطفى العراقي في فئة تحدي اللياقة البدنية للرجال - المستوى الذهبي.

