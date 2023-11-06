عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| موسى: أمريكا لا تريد وقف الحرب الإسرائيلية على غزة .. بلينكن: تدفق المساعدات إلى غزة بالوتيرة الحالية غير كاف

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

بلينكن: تدفق المساعدات إلى غزة بالوتيرة الحالية غير كاف تماما
أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، أن تدفق المساعدات إلى غزة بالوتيرة الحالية غير كافٍ تمامًا.
 

بالوثائق .. تامر أمين يستعرض مخطط إسرائيل لبناء دولة من النيل للفرات
عرض الاعلامي تامر أمين وثائق اسرائلية توضح مخطط إسرائيل في في اقامة دولة تمتد من النيل للفرات .
 

توضيح عاجل من التموين بشأن الاستثمار في الذهب.. فيديو
قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن الاستثمار في الذهب هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة بجانب العقار والبنوك.
 

باحث سياسي : مصر ضغطت على إسرائيل لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة
قال محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر، إن مصر على إسرائيل لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة، والموقف المصري منذ اللحظة الأولى واضح ومتدرج وفقًا للموقف الراهن ضمن خطة متكاملة.
 

أول رد من الهلال الأحمر الفلسطيني على إرسال مساعدات غذائية منتهية الصلاحية
رد الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر الفلسطيني، على ما يتردد بشأن وصول مساعدات غذائية منتهية الصلاحية وبالتحديد بسكويت منتهي الصلاحية.
 

خطة تهجير.. أحمد موسى: أمريكا لا تريد وقف الحرب الإسرائيلية على غزة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرا إلى أن قطاع غزة يتعرض لأعنف قصف.
 

أحمد موسى: هدف أمريكا منع إيران فقط من تصنيع النووي
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل امتلاك دولة الاحتلال الإسرائيلي أسلحة نووية، موضحا أنه في عام 1985 كان هناك إسرائيلي يعمل في مفاعل ديمونة لمدة 9 سنوات وبعدها انتقل إلى استراليا وكان حينها قد صور أفلام للمفاعل وقام بنشرها إعلاميا وتعقبته تل أبيب وتنقل بين أكثر من دولة حتى تعرض للسجن.

يعانى من الشيخوخة المبكرة: عاوز الناس تسيبني فى حالي.. فيديو
رصد برنامج تفاصيل، مأساة أحمد مع مرض الشيخوخة المبكرة، لافتا إلى أهالي منطقة تعودوا عليه ولا يتعرض للتنمر فيها. 
 

وفاء عامر : بيومي فؤاد لم يخطئ فى حق محمد سلام
قالت الفنانة وفاء عامر إن مسلسل أولاد الحاج متولى ليس امتداد لمسلسل الحاج متولي للراحل نور الشريف.
 

ضرب غزة هذيان.. الجامعة العربية: الاحتلال يعترف رسميا بـ امتلاك السلاح النووي
قال السفير جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حديث الوزير الإسرائيلي المتطرف الذي اقترح ضرب غزة بالسلاح النووي “محض هذيان”، ووجود هذا الشخص في تركيبة الحكومة الإسرائيلية يكشف طبيعة هذه الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

بعد قرار إقالة أوسوريو رسميا.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد

عمر كمال عبد الواحد ينضم للأهلي | تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: جهود إغاثة غزة ليست بديلا عن ضرورة وقف إطلاق النار

منها تقليل نسبة الكوليسترول بالدم.. تعرف على فوائد الكوسة

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل مازلت لديها مخططات لتهجير الفلسطينيين ونتينياهو إلي زوال بعد الحرب

دعاء لمن تعسر عليه النوم .. بـ 9 كلمات أوصى بها خالد بن الوليد

سعر BMW 420 موديل 2024 في مصر .. صور

فرج عامر يكشف استعدادات اتحاد جدة للقاء الأهلي بمونديال الأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلق الأخضر؟

بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

لقطة أفشة في مباراة المقاولون| كولر يصب غضبه على اللاعب..والأهلي يقرر توقيع عقوبة عليه..التفاصيل

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ