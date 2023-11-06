أخبار التوك شو| موسى: أمريكا لا تريد وقف الحرب الإسرائيلية على غزة .. بلينكن: تدفق المساعدات إلى غزة بالوتيرة الحالية غير كاف

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

بلينكن: تدفق المساعدات إلى غزة بالوتيرة الحالية غير كاف تماما

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، أن تدفق المساعدات إلى غزة بالوتيرة الحالية غير كافٍ تمامًا.



بالوثائق .. تامر أمين يستعرض مخطط إسرائيل لبناء دولة من النيل للفرات

عرض الاعلامي تامر أمين وثائق اسرائلية توضح مخطط إسرائيل في في اقامة دولة تمتد من النيل للفرات .



توضيح عاجل من التموين بشأن الاستثمار في الذهب.. فيديو

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن الاستثمار في الذهب هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة بجانب العقار والبنوك.



باحث سياسي : مصر ضغطت على إسرائيل لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة

قال محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر، إن مصر على إسرائيل لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة، والموقف المصري منذ اللحظة الأولى واضح ومتدرج وفقًا للموقف الراهن ضمن خطة متكاملة.



أول رد من الهلال الأحمر الفلسطيني على إرسال مساعدات غذائية منتهية الصلاحية

رد الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر الفلسطيني، على ما يتردد بشأن وصول مساعدات غذائية منتهية الصلاحية وبالتحديد بسكويت منتهي الصلاحية.



خطة تهجير.. أحمد موسى: أمريكا لا تريد وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرا إلى أن قطاع غزة يتعرض لأعنف قصف.



أحمد موسى: هدف أمريكا منع إيران فقط من تصنيع النووي

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل امتلاك دولة الاحتلال الإسرائيلي أسلحة نووية، موضحا أنه في عام 1985 كان هناك إسرائيلي يعمل في مفاعل ديمونة لمدة 9 سنوات وبعدها انتقل إلى استراليا وكان حينها قد صور أفلام للمفاعل وقام بنشرها إعلاميا وتعقبته تل أبيب وتنقل بين أكثر من دولة حتى تعرض للسجن.



يعانى من الشيخوخة المبكرة: عاوز الناس تسيبني فى حالي.. فيديو

رصد برنامج تفاصيل، مأساة أحمد مع مرض الشيخوخة المبكرة، لافتا إلى أهالي منطقة تعودوا عليه ولا يتعرض للتنمر فيها.



وفاء عامر : بيومي فؤاد لم يخطئ فى حق محمد سلام

قالت الفنانة وفاء عامر إن مسلسل أولاد الحاج متولى ليس امتداد لمسلسل الحاج متولي للراحل نور الشريف.



ضرب غزة هذيان.. الجامعة العربية: الاحتلال يعترف رسميا بـ امتلاك السلاح النووي

قال السفير جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حديث الوزير الإسرائيلي المتطرف الذي اقترح ضرب غزة بالسلاح النووي “محض هذيان”، ووجود هذا الشخص في تركيبة الحكومة الإسرائيلية يكشف طبيعة هذه الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.